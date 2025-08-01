Haberler Yaşam Haberleri Duştan çıkınca şoku yaşadı! Bakıcı ve kasadaki para bir anda kayboldu! Dikkatsizliğin bedeli 5 milyon TL
Giriş Tarihi: 1.8.2025 12:11 Son Güncelleme: 1.8.2025 13:08

Duştan çıkınca şoku yaşadı! Bakıcı ve kasadaki para bir anda kayboldu! Dikkatsizliğin bedeli 5 milyon TL

İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden 34 yaşındaki F.A. Endonezyalı bakıcısı tarafından soyuldu.5 milyon liralık ziynet eşyası çalınan kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri  2 Endonezyalıyı gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Duştan çıkınca şoku yaşadı! Bakıcı ve kasadaki para bir anda kayboldu! Dikkatsizliğin bedeli 5 milyon TL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da mağdur F.A'nın (34) duşta olduğu sırada, evde yaklaşık bir yıldır çalışan Endonezya uyruklu bakıcı Jennifer Y.B'nin 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Duşa girdim çıktığımda ne bakıcı ne de yatak odasındaki ziynet eşyalarım yerindeydi diyen F.A. 5 milyon lirasının çalındığını söyleyerek yardım istedi.

ÇALINTI ALTINLARI BOZDURMAYA GİTMİŞLER

Polis, adresini tespit ettiği Jennifer Y.B. (28) ile olaya karıştığı belirlenen Endonezya uyruklu A.A'yı (40) Bahçelievler'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jennifer Y.B. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi.

Şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Duştan çıkınca şoku yaşadı! Bakıcı ve kasadaki para bir anda kayboldu! Dikkatsizliğin bedeli 5 milyon TL
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