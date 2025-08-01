Duştan çıkınca şoku yaşadı! Bakıcı ve kasadaki para bir anda kayboldu! Dikkatsizliğin bedeli 5 milyon TL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da mağdur F.A'nın (34) duşta olduğu sırada, evde yaklaşık bir yıldır çalışan Endonezya uyruklu bakıcı Jennifer Y.B'nin 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Duşa girdim çıktığımda ne bakıcı ne de yatak odasındaki ziynet eşyalarım yerindeydi diyen F.A. 5 milyon lirasının çalındığını söyleyerek yardım istedi.