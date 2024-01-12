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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Enfeksiyon, risk grubunda daha ciddi seyrediyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Enfeksiyon, risk grubunda daha ciddi seyrediyor
Havaların mevsim normallerine ani dönüşü, hastane acil servislerinde grip vakası kaynaklı bir yoğunluğa neden oldu. SABAH, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ile görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Yiğit, "Kış mevsiminin başlamasına bağlı olarak artan mevsimsel üst solunum yolları hastalıkları nedeniyle, acil servis başvurularında son 15 günde yüzde 20-25 oranında artış oluştu. Özellikle acil servis yeşil alanda yaşanan bu hasta artışı, sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonuları semptomları nedeniyledir. Bu semptomlar başlıca burun akıntısı, öksürük, ateş ve yaygın vücut ağrısı şeklindedir. Sıklıkla influenza ve respiratuvar sinsityal virüse bağlı bir durum olduğu gözleniyor. Ancak az sayıda da olsa koronavirüs pozitif hastalar da görülmektedir" diye konuştu. Başhekim Yiğit, "2 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalar, immün yetmezliği olan hastalar, diyabet, astım, KOAH ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar risk grubundadır. Bu grupta üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha ciddi seyredebileceği unutulmamalıdır. Özellikle risk faktörü olan hastaların bu dönemde daha dikkatli olmaları, maske kullanmaları, influenza ve pnömokok aşısı yaptırmaları önerilmektedir. Risk faktörleri olmayan hastaların bol sıvı almaları, ağrı kesici, ateş düşürücü kullanmaları ve istirahat etmeleri yeterli" dedi. Prof. Yiğit, doktor önerisi dışında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini de dile getirdi.

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Enfeksiyon, risk grubunda daha ciddi seyrediyor
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