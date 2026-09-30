Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon oranı beklentisi açıklandı!

AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti. Eylül sonuçlarıyla birlikte bu oranlar da güncellenecek.

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