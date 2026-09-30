Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon oranı beklentisi açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:03 Son Güncelleme: 30.09.2026 10:05

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon oranı beklentisi açıklandı!

Eylül ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar öncesinde ise piyasa beklenti anketi verileri ön plana çıktı. Peki "2026 Eylül ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte Türkiye İstatistik Kurumu takvimi ve TÜFE beklenti oranı detayları...

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon oranı beklentisi açıklandı!
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2026 Eylül ayı enflasyon verileri, finansal parametreleri doğrudan etkileyecek olması ile ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Böylece özellikle kira artış oranı fiyat hareketliliklerini gösterecek olan enflasyon verisinin açıklanmasına ilişkin detaylar ön plana çıktı. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak orana çevrilmiş durumda.

2026 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Eylül ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Eylül rakamları, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon tablosunu da tamamlayacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

2026 Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Eylül ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin beklentileri belli oldu

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AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE artışı ise yüzde 31,79 olarak gerçekleşti. Eylül sonuçlarıyla birlikte bu oranlar da güncellenecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül enflasyon oranı beklentisi açıklandı!
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