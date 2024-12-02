Enflasyon oranı kasım 2024 açıklanıyor! TÜİK ile enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

EKİM ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.