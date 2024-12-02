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Giriş Tarihi: 2.12.2024 08:06

Enflasyon oranı kasım 2024 açıklanıyor! TÜİK ile enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

Enflasyon oranı kasım 2024 beklentisi karşılanacak mı takip edilmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan rakamlar memur ve emekli zammı için 5. veriyi oluşturacak. TEFE-TÜFE ile kira artış oranı da ortaya çıkacak. Geçtiğimiz ay yüzde 2,88 yükseliş kaydeden enflasyon ne zaman açıklanacak, ne olur gibi sorular arama motorlarına yöneltilmeye başladı. İşte, beklenen enflasyon oranları...

Enflasyon oranı kasım 2024 açıklanıyor! TÜİK ile enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

2024 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ortaya çıktı. https://www.tuik.gov.tr/ adresinden yayımlanacak rakamlar memur ve emeklinin zam oranının ortaya çıkmasında oldukça kritik bir veri olacak. Peki; yeni enflasyon ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?

EKİM ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık Salı günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla veriler https://www.tuik.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklenti ortaya çıktı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA 5. VERİ OLACAK

6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkan memur ve emekli zammı için 5. veri kasım oranı olacak. 2025 Ocak ayında alınacak artışta veriler birikmeye devam ediyor.

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Enflasyon oranı kasım 2024 açıklanıyor! TÜİK ile enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte TEFE-TÜFE beklentisi
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