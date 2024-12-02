Enflasyon oranı kasım 2024 açıklanıyor! TÜİK ile enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte TEFE-TÜFE beklentisi

2024 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ortaya çıktı. https://www.tuik.gov.tr/ adresinden yayımlanacak rakamlar memur ve emeklinin zam oranının ortaya çıkmasında oldukça kritik bir veri olacak. Peki; yeni enflasyon ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak?
EKİM ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklenti ortaya çıktı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı.
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA 5. VERİ OLACAK
6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkan memur ve emekli zammı için 5. veri kasım oranı olacak. 2025 Ocak ayında alınacak artışta veriler birikmeye devam ediyor.