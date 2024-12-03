Engeller sanat ve kültürle aşıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu yıl anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir programa, engelli bireylerin yetenekleri ve sanatları sahneye taşındı. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

ÖZEL BİREYLERİN YETENEKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Etkinlik, özel bireylerin hazırladığı el sanatları sergisi ile başladı. Sergide, katılımcıların el emeğiyle oluşturduğu birbirinden yaratıcı eserler büyük ilgi gördü. Ahşap oymacılığı, resim, seramik ve tekstil gibi çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar, katılımcılara sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.

MEHTER TAKIMI VE HALK OYUNLARI EKİPLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Serginin ardından, özel bireylerden oluşan mehter takımı ve halk oyunları ekibi sahne alarak, izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Mehter takımının seslendirdiği marşlar, salondaki herkesi etkileyerek bir tarihin izlerine yolculuk yaptı. Halk oyunları ekibi ise, geleneksel Türk danslarını sergileyerek, kültürümüzün zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne serdi. Gösteriler, özel bireylerin yeteneklerinin ne denli değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

MÜZİK DİNLETİSİ VE DUYGUSAL ANLAR

Gösterilerin ardından, etkinlik müzik dinletisi ile devam etti. Katılımcılar, özel bireylerin oluşturduğu müzik gruplarının performanslarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Dinletide, farklı enstrümanların uyumlu bir şekilde çalındığı ve duygusal bir atmosferin hakim olduğu anlar yaşandı.

VALİ TURAN: "ENGELLİ BİREYLER TOPLUMUMUZUN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Programda, bir konuşma yapan Iğdır Valisi Ercan Turan, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Turan, "Engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımını artırmak, onların potansiyellerini ortaya koymalarına olanak sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplumda, engelli vatandaşlarımızın da hayatın her alanında aktif rol alması gerekmektedir. Onların başarılarını görmek, bizlere daha kapsayıcı bir toplum olma yolunda ilham vermektedir," dedi. Vali Turan, engelli bireylerin sadece engellilikleriyle değil, aynı zamanda topluma katkı sağlayan bireyler olarak da görülmesi gerektiğini ifade etti. Etkinlik, toplumda farkındalık yaratmayı ve engelli bireylerin hayata daha güçlü katılımlarını teşvik etmeyi amaçlayan anlamlı bir adım oldu.

KATILIMCILARDAN TA NOT ALDI

Etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Özellikle aileler ve engelli bireylerin yakınları, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, toplumda daha fazla benzer etkinliklerin yapılması gerektiğini belirttiler. Etkinlik, sadece eğlenceli bir program olmanın ötesinde, engelli bireylerin toplumsal entegrasyonuna katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu özel gün, engelli bireylerin yaşamda daha fazla yer edinmesi gerektiğinin altını çizerken, toplumsal farkındalığın artırılması adına da önemli bir fırsat sundu.