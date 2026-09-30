Engelleri aştılar imzaları attılar

Terzi çifti, İzmir'de düzenlenen düğün töreniyle Türkiye'de ve dünyada nadir görülen bir evlilik hikayesine imza attı. Fikri Terzi ile tanışmasının ardından aralarında filizlenen aşk, down sendromlu Betim Erçayan Terzi'nin yuva kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Ancak bu süreçte gerekli sağlık raporu, psikiyatrik değerlendirme ve zeka testi (WAIS) gibi resmi aşamaların tamamlanması ve "evlenme ehliyeti"nin alınması gerekiyordu. Aldığı eğitimler, ailesinin ilgi ve sevgisiyle bağımsızlığını kazanan, Türkiye Down Sendromu Derneği İş Koçu Destekli İstihdam Programı'yla 11 yıl önce iş hayatına başlayan Betim Erçayan Terzi, 10 yıldır tamamen bağımsız olarak ayrı bir evde yaşamını sürdürüyordu.

Belediyeye evlilik için başvurduklarından onlardan heyet raporu istendi. Tüm gerekli testlerden geçerek hukuki işlemelre tamamlayan Betim "E-devlet'e girip de 'evlenmek için herhangi bir sorun yoktur' yazısını görünce düğün için tarih alındı. Karşıyaka'daki düğüne katılan Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen "Evlilik Türkiye tarihinde ilklerden. Down sendromlu bir kızım var ve biliyorum ki aileler hep bunu soruyor. Acaba evlenebilirler mi diye. Uygun şartlar olursa neden olmasın. Bunun en önemlisi de bence iki kişinin birbirini seviyor olması. Bu evlilik de bunun bir kanıtı." diye konuştu.