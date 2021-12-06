Engelli Araç Sahibi Vefat Ederse Ne Olur? 5 Yıl Dolmadan Engelli Araç Satışı Yapılır Mı?

Engelli vatandaşlarımızın dış dünyayla iletişimlerinde kolaylık sağlaması amacıyla yürürlüğe alınan ÖTV indirimleriyle araç satın alınması uygulamasıyla pek çok engelli vatandaşımız düşük fiyatlarda araç sahibi olabiliyor. Ancak engelli kişi vefat ettiğinde ne gibi değişiklikler meydana geliyor merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarında engelli araç sahibi vefat ederse ne olur? Sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Engelli vergi indirimiyle alınan araç için ÖTV ödenir mi öğrenmek isteyenler hazırladığımız içerikte tüm detaylara ulaşabilirler. İşte engelli araç sahibi vefat ederse ne olur sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler…

ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALIMINDA SÜREÇLER VE KURALLAR NELERDİR?

Engelli vatandaşlarımız için devlet tarafından sunulan ÖTV indirimli otomobil alma hakkında iki bölümlük süreç bulunmaktadır. Hak sahibi engelli vatandaş alınacak otomobili kendisi kullanacaksa ehliyetinin bulunması ve engellilik durumuna göre aracın ne tarafında nasıl bir tertibata ihtiyaç duyulduğunu bildirmesi gerekmektedir. Tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra herhangi bir otomobil satışı yapılan bayiiden engelli raporuyla birlikte ÖTV indirimiyle araç satın alınabilmektedir. Ancak engelli ÖTV indirimiyle alınan otomobillerde 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamamaktadır. Aracın satışı yapılsa dahi 5 senelik süre boyunca tekrar ÖTV indirimi hakkından yararlanarak otomobil alımı yapılamaz. 5 senelik zorunlu süre dolmadan otomobilin satılması zaruri durumlarda ÖTV farkı ödenmek zorundadır.

ENGELLİ ARAÇ SAHİBİ VEFAT EDERSE NE OLUR?

Engelli şahısların devletin sağladığı ÖTV indirimi ile araç satın alması sonrasında herhangi bir sebeple vefat etmesi durumunda söz konusu araç, hayatını kaybeden engelli kişinin ailesine pay edilmektedir.

Örnekle anlatılacak olursa 3 çocuğa sahip ailenin babasının engelli durumda olması ve ÖTV indiriminden yararlanarak otomobil alması sonrasında hayatını kaybetmesi durumunda ailede anne ve 3 kardeş şeklinde araç üzerinde 4 varis bulunmaktadır.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİYLE ALINAN ARAÇ İÇİN ÖTV ÖDENİR Mİ?

Muristen varislere geçiş olacaksa ÖTV ödenmesine lüzum bulunmamaktadır. Ancak engelli şahsın vefatının sonrasında araç aile üyelerinin üzerine alınması sonrasında ilk dönem itibariyle MTV ödemeleri yapılmaya başlayacaktır.

Öte yandan aracın sahibi olan engelli kişinin ölmesi sonrasında araç üzerinde hak sahibi olan diğer varisler sahip oldukları payları tek bir varis aktarabilirler. Noter ile birlikte imza altına alınacak feragatname vasıtasıyla araç geçişi yapılabilmektedir. Örnekte verdiğimiz anne ve 3 kardeşten, anne ile birlikte 2 kardeş kalan tek kişiye haklarını devredebilirler. Bu durumda kalan tek kişi aracın ruhsatının sahibi olmuş olur. Mirasta varis olanlar yine miras üzerinde hak sahibi olan bir kişiye araç deviri yaptığından yine ÖTV ödenmesi gerekmemektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) aracın devir işlemlerinin yapıldığı dönemin sonrasındaki ilk dönemde tahsil edilmeye başlanır.

Tüm bu bilgiler üzerinden bilinmesi gereken en önemli nokta araç sahibi vefat eden engelli kişinin üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmamasıdır. Eğer araç sahibi vefat eden engelli şahsın üzerinde başka bir mal varlığı bulunmuyorsa, miras varislerinden birisi üzerine araç geçişi yapıldığında ÖTV ödemesi yapılmalıdır. Tekrar örnekle izah edecek olursak, hayatını kaybeden engelli araç sahibinin üzerinde konut tapusu yahut herhangi başka bir mal varlığı kayıtlıysa anne ve kardeşlerin feragatname ile aracı tek bir varis üzerine geçirmeleri ÖTV çıkmayacaktır ancak söz konusu araç sahibi vefat eden engelli şahsın kayıtlı hiçbir mal varlığı bulunmuyorsa ÖTV ödemesi çıkacaktır.

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