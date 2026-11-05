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Giriş Tarihi: 05.11.2026 20:50

Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde engelli bir bireyin ölümüne neden olan ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA İHA
Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli birey H.K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, engelli bireylere kötü muamele, hijyen şartlarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ELAZIĞ
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Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
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