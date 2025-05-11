Engelli çocukların Cennet annesi

Aksaray'da yaşayan Cennet İnceöz, sadece otizmli oğluna değil oğlu gibi yüzlerce özel çocuğa umut oluyor. Aksaray'ın Acıpınar köyünde dünyaya gelen İnceöz, işitme ve konuşma engelli babasının yaşadığı zorluklara tanıklık ederek büyüdü. Ortaokulu bitirdikten sonra henüz 15 yaşında evlenen ve kısa süre sonra ilk kızını, 17 yaşında ise ikinci kızını dünyaya getirdi. İnceöz, okuma tutkusu içinde sönmeden yansa da çocuklarını büyütmeyi her şeyin önünde tuttu. Eşi askeri personel olduğu için Türkiye'nin birçok şehrinde yaşamak durumunda kalan İnceöz, gittiği her şehirde üretmeye ve gelişmeye devam etti. Bir moda evinde halkla ilişkiler müdiresi ardından bir mobilya firmasında bölge şefi olarak çalıştı. Bu süreçte liseyi de açık öğretimden bitirdi. 2013'te üçüncü çocuğu Hüseyin'e hamile kalan İnceöz, iş hayatına ara verdi. Dünyaya gelen Hüseyin'e henüz 2 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Artık hayatını Hüseyin'in üzerine kuran İnceöz, 2015'te kızları ile birlikte üniversite sınavına girip Çocuk Gelişimi bölümünü kazandı ve onur belgesiyle mezun oldu. 2018'de DGS ile Halkla İlişkiler bölümüne giriş yapan İnceöz, lisans eğitimini de başarıyla tamamladı.

400 ÇOCUĞA EL UZATTI

2017'de eşinin emekliliği üzerine Aksaray'a dönen İnceöz, burada yalnızca kendi oğlu için değil, tüm engelli çocuklar için harekete geçti. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. Bugüne kadar dernek çatısı altında yaklaşık 400 engelli çocuk ve ailesine ulaşan Cennet İnceöz, onların ihtiyaçlarına yönelik sosyal destekler, etkinlikler, moral günleri ve yardımlar düzenliyor. Bayramlık kıyafetlerden kışlık montlara, okul gereçlerinden rehabilitasyon desteğine kadar birçok alanda destek sunuyor.

'MUTLU ANNE MUTLU ÇOCUK'

İnceöz, "Çocukluğumda hep engelli babama yardım elini uzatacak biri olsun isterdim. Şimdi ise hem kendi evladımın hem de yüzlerce engelli çocuğun hayatına dokunmayı başardım. 'Mutlu anne, mutlu çocuk' ilkesiyle bu yola çıktım. Elimden geldiğince her bir çocuğa ve anneye yol göstermeye çalışıyorum. En büyük hayalim, oğlumun bir gün özel sporcu olarak Aksaray'ı ve Türkiye'yi temsil etmesi" dedi.