Engelli Fehmi mezarlıkta vahşice katledilmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: ‘Bıçağı kalbine sapladım’

SİGARA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Can Dilekçi ile birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen babası M.D., annesi H.Ö. ve kız kardeşi S.S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayeti Dilekçi'nin işlediği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can Dilekçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli Dilekçi'nin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, suçlamayı kabul ettiği ancak kendisini savunduğunu söylediği belirtildi. Mehmet Can Dilekçi ifadesinde, "Fehmi'ye sigara vermemem nedeniyle bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için ona sarıldım, o sırada aramızdaki arbedede bıçak kalbine saplandı" dedi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör