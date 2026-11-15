Haberler Yaşam Haberleri Engelli geçişini kapatıyordu: Minibüsün aynasını kırdı!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:42

Engelli geçişini kapatıyordu: Minibüsün aynasını kırdı!

Sultangazi'de kaldırımdaki engelli geçişini kapatan park halindeki bir minibüsü gören şahıs, minibüsün aynasını kırdı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Engelli geçişini kapatıyordu: Minibüsün aynasını kırdı!
  • ABONE OL

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüs, kaldırımdaki engelli geçişini kapattı.

Bir süre sonra bölgeden geçen kimliği belirsiz bir kişi, minibüsün yanına yaklaşarak aracın aynasını kırdı. Şüpheli, olayın ardından yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

AYNAYI KIRIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın minibüsün yanına gelerek aynasına zarar verdiği ve ardından yürüyerek gözden kaybolduğu görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SULTANGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli geçişini kapatıyordu: Minibüsün aynasını kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA