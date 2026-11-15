Engelli geçişini kapatıyordu: Minibüsün aynasını kırdı!

AYNAYI KIRIP YOLUNA DEVAM ETTİ



Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın minibüsün yanına gelerek aynasına zarar verdiği ve ardından yürüyerek gözden kaybolduğu görüldü.