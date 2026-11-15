Engelli geçişini kapatıyordu: Minibüsün aynasını kırdı!

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüs, kaldırımdaki engelli geçişini kapattı.
Bir süre sonra bölgeden geçen kimliği belirsiz bir kişi, minibüsün yanına yaklaşarak aracın aynasını kırdı. Şüpheli, olayın ardından yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
AYNAYI KIRIP YOLUNA DEVAM ETTİ
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın minibüsün yanına gelerek aynasına zarar verdiği ve ardından yürüyerek gözden kaybolduğu görüldü.