Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2023 engelli maaşı/aylığı yeni asgari ücret ile belli oldu!

Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç para sorusu gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret üzerinde etkili olacak ocak zammı geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 55 oranında zamlanan asgarinin etkilediği alanlardan biri de engelli aylığı oldu. Geçtiğimiz döneme göre artış yaşayan aylığın zamlı hali ne zaman yatacak merak konusu. Peki, engelli maaşı 2023 zammı ne kadar oldu? İşte, engelli maaşı hakkında tüm detaylar…