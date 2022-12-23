Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2023 engelli maaşı/aylığı yeni asgari ücret ile belli oldu!

Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç para sorusu gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret üzerinde etkili olacak ocak zammı geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 55 oranında zamlanan asgarinin etkilediği alanlardan biri de engelli aylığı oldu. Geçtiğimiz döneme göre artış yaşayan aylığın zamlı hali ne zaman yatacak merak konusu. Peki, engelli maaşı 2023 zammı ne kadar oldu? İşte, engelli maaşı hakkında tüm detaylar…
ENGELLİ MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?
Yeni asgari ücret ardından engelli aylıklarına yansıyacak zam oranının yüzde 55 olması halinde:
Yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanlar 1738 TL,
Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanlar 2 bin 609 TL,
Engelli yakını da 1738 TL ödeme alabilecek.
Ancak ödemeler yeni yılla birlikte kesinleşecek.
KİŞİ BAŞI GELİR SINIRI YÜKSELECEK!
Sabah yazarı Hazal Ateş'in haberine göre;
65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.
65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.
KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?
Engelli maaşı alabilmek için kişilerin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Nafaka almayan, hiçbir gelire sahip olmayanlar, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar engelli maaşından yararlanabilirler.
Maaştan faydalanmak için aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.
ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATIRILIR?
Engelli maaşı ödemeleri doğum tarihinin son rakamına göre her ayın ilk günüyle 9'u arasında yatırılmaktadır. İşte engelli maaşı ödeme tarihleri;
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. Günü
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.