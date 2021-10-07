Engelli Raporu Hesaplama 2021 - Hangi Hastalığa Yüzde Kaç Rapor Verilir, Süresiz Engelli Raporu Hangi Hastalıklara Verilir?

Engel raporu düzenlenirken kişinin hastalığa ve yaşamsal faaliyetlerine olan etkisi göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte engel raporunun yüzdesini belirleyen farklı faktörler de söz konusudur. Peki hesaplama tam olarak nasıl yapılır? İşte engelli raporu hesaplama ile ilgili merak edilenler…
Engelli bireyler bazı haklar ve imkanlardan yararlanmak için yetkili sağlık kuruluşlarından engelli raporu almak durumundadır. Yetkili sağlık kurumundan alınan sağlık raporunun önemli iki özelliği bulunmaktadır. Engelli olan kişinin engellilik oranı ve engelli raporunun geçerlilik süresidir. Engelli raporunun geçerlilik süresi kişiler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu raporların geçerlilik süresi çok geçmeden kişinin yeniden engelli raporu alması gerekmektedir.
Engelli olan bir birey engelli raporu alabilmek için Sağlık Kurumu'na gitmesi gerekmektedir. Kişiye ilk önce IQ seviyesinin ölçülmesi için test yapılır. Engelli kişinin test sonucu 20-34 arasında ise kişinin engellilik oranı %90'dır.
Engelli kişilerin aldıkları sürekli engelli raporu iptal edilemez. Çünkü bu rapor sürekli rapor olduğu için bir süreye dahil değildir. Bundan dolayı da sürekli engelli raporunda iptal durumu söz konusu değildir.
Kişinin engel durumu terör, kaza veya da yaralanma sonucu olduysa engelli rapor oranları Balthazard yolu ile hesaplanır.
Engelli bireylerin raporlarının oranları yaşanılan durumlar karşısında her sene değişime uğramaktadır. 2020 senesine bakacak olursa engelli rapor oranı başlangıçta %50 ile başlar ancak engelli olan birey 60 yaş ve üzeri ise mevcut orana %10 daha eklenir. Engelli rapor oranı da bunun sonucunda %72,5 olur. Bunun dışından genel engelli rapor oranı ise %60 olarak belirlenmiştir.