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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:55 Son Güncelleme: 31.10.2023 11:01

Engelli Suzan teyzenin bayrak aşkı

Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle evine bayrak asmak isteyen ancak evindeki bayrakların eski olması ve engelli olduğu için de dışarı çıkıp alamayan Erzincanlı Suzan teyzenin istediğini polis ekipleri gerçekleştirdi. Polisten aldığı Türk bayrağını öpen Suzan teyze gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “Bayrak sadece gökte değil, gönüllerde de dalgalanır” dedi.

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Engelli Suzan teyzenin bayrak aşkı

Erzincan'da yaşayan ve engelli olduğu için evden çıkamayan Suzan teyze, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle evine bayrak asmak istedi. Evdeki bayrakları eskidiği için yeni bir bayrak asmak isteyen Suzan teyze, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yaşlı kadın telefondaki görevliye, "Bana bayrak getirin ne olur. Ben engelliyim dışarı çıkamıyorum. Bayrağı da çok seviyorum. Ne olur bana bayrak getirin. Benim 2 tane bayrağım vardı am eskidi. İçeriye bayrak asacağım ne olur bana bayrak getirin" dedi.

BAYRAKLAR EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bu istediği geri çevirmeyen polis memurları Suzan teyzenin istediği bayrakları evine kadar götürdü. Polisten aldığı Türk bayraklarını öpen Suzan teyze gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Emniyet mensuplarımız; Cumhuriyet'in 100. Yılında engelli olan Suzan teyzemizin 112 Çağrı Merkezinden bayrak talebini anında yerine getirdi. Bu samimi isteğini emniyete ilettiğinde, emniyet müdürlüğünden bir polisimiz hızla Suzan teyzemizin yanı başında oldu. Bayrak, bir ülkenin sadece sembolü değil, onunla atan milyonlarca kalbin yansımasıdır. Suzan teyzemizin bu talebi, Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerleri, birlik ve beraberlik ruhunu, en saf hâliyle gözler önüne seriyor. Çünkü bayrak sadece gökte değil, gönüllerde de dalgalanır" ifadelerini kullandı.

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Engelli Suzan teyzenin bayrak aşkı
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