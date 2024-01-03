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Giriş Tarihi: 3.1.2024 21:55

Engelli yaşlı adam feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında evde tek başına olduğu öğrenilen bedensel engelli yaşlı adam alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi

İHA
Engelli yaşlı adam feci şekilde can verdi

Olay, Temrezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gümüş'a (80) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde tek başına olduğu öğrenilen bedensel engelli Hasan Gümüş, alevlerin arasında kaldı. Evden çıkamayan Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Hasan Gümüş'ün cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Engelli yaşlı adam feci şekilde can verdi
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