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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:33 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:53

Engelsiz trenle eğlenceli yolculuk

İBRAHİM GÜRLER
Engelsiz trenle eğlenceli yolculuk

Erzincan’da "Engelsiz tren" projesi kapsamında kentteki 33 engelli yakınları ile birlikte trenle Kemah ve İliç ilçesine eğlenceli yolculuk yaptılar.

Erzincan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle "Engelsiz tren" projesi kapsamında kentteki 33 engelli mehter takımını yönetti tren gezisine katıldı. Erzincan Valiliğinin koordinasyonunda Gönüllü Gençler Derneğinin katkısıyla "Engelsiz Tren" projesi kapsamında kette bulunan 33 engelli yakınları ile birlikte trenle Kemah ve İliç ilçelerine eğlenceli yolculuk yapmak için Erzincan Tren Garında bir araya geldi.

Trenin hareket saatine kadar engelliler, Erzincan Belediyesi Mehter takımı tarafından verilen konsere eşlik edip keyifli dakikalar yaşadılar.

Programda Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bazı kurum müdürleri tren garında çocuklarla bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdiler.

Engelli çocuklarla teker teker görüşüp iyi yolculuklar dileyen Vali Makas, burada yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla kentte bulunan 33 engelliyi velileri ile birlikte farkındalık yaşatmak için tren gezisi düzenlediklerini söyledi.

Trenin Kemah ve İliç ilçelerine gideceğini ifade eden Vali Makas, çocuklara görsel bir şölen sunulacağını kanyon ve doğal güzelliklerin bulunduğu güzel bir gezi olacağını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü; " Çocuklarımız trende palyaçosundan saz üstatlarına kadar eğlenceli bir yolculuk yapacaklar. İstiyoruz ki onlara yaşama sevincini daha fazla verebilelim. En büyük engelin yüreklerde ki engel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların yüreğinde hiçbir engel olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Onlara felekten bir gün yaşatabilirsek o bizim mutluluğumuz olacak" dedi.

Ardından tren Erzincan Valisi Makas, Belediye Başkanı Aksun, hareket memuru şapkası takıp trenin hareket etmesi için yeşil ışık yaktılar.

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Engelsiz trenle eğlenceli yolculuk
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