Eniştesini mezarlıkta katleden caniden pişkin hamle: “Yaralı var”

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili detaylı çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, olayın ihbarını Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A.'nın yaptığı ve cinayetten sonra "yaralı var" ihbarında bulunduğu tespit edildi. İstihbari çalışmalar ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Abuzer A.'nın Karapınar Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.