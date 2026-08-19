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Giriş Tarihi: 19.08.2026 21:47 Son Güncelleme: 19.08.2026 21:57

Eniştesini mezarlıkta katleden caniden pişkin hamle: “Yaralı var”

Adıyaman'da eniştesini silahla vurarak öldüren Abuzer A., isimli şahsın yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi. Cinayet sonrası kayıplara karışan cani yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı.

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Eniştesini mezarlıkta katleden caniden pişkin hamle: Yaralı var
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Olay, Adıyaman merkeze bağlı Ali Dağı Mahallesi'nde, Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarındaki mezarlık çevresinde meydana geldi. Önceki gün yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 42 yaşındaki Ömer Tunç'u yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında ise çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili detaylı çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, olayın ihbarını Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A.'nın yaptığı ve cinayetten sonra "yaralı var" ihbarında bulunduğu tespit edildi. İstihbari çalışmalar ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Abuzer A.'nın Karapınar Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

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ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Savcılık talimatıyla şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Abuzer A., yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Ömer Tunç'un ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ADIYAMAN

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Eniştesini mezarlıkta katleden caniden pişkin hamle: “Yaralı var”
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