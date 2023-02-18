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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Enkazda anılarını aradı

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Enkazda anılarını aradı
Evleri yerle bir olan depremzedeler yıkıntılar arasında sağlam kalmış kullanabilecekleri eşyalarını ve anılarını da arıyorlar. Adıyaman'daki Bozbey Caddesi üzerindeki Menekşe Apartmanı'ndan eşi ve iki çocuğu ile birlikte sağ olarak kurtulan Cüneyt Esmer de onlardan biri...
Deprem sırasında kendisinin ve küçük kızının mutfağa kaçarak masanın altına geçtiğini, eşinin ve büyük kızının ise diğer odada olduğunu belirten Esmer "Duvar çökünce açıklık verdi. Kızımla balkondan hanım ve büyük kızımın yanına geçtik. İkisi enkazın altındaydı. Küçük tüple duvarı kıra kıra çıktık. Her şeyimiz enkaz altında kaldı. Sadece anılarımız olan fotoğrafları buldum. Onlar bana yeter. Küçük kızım 'Oyuncağımı buldun mu?' diye sordu. Denk gelirse bir kedisi vardı, onu da alacağım" diye konuştu.

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Enkazda anılarını aradı
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