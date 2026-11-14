İzmir’deki faciada enkaz altında kalmıştı! Barış Güney gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 9 Kasım tarihinde meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir gelişmeyle sonuçlandı. Patlamanın ardından fabrikada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp işçi Barış Güney'i bulmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Güney'in cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı.