Haberler Yaşam Haberleri İzmir’deki faciada enkaz altında kalmıştı! Barış Güney gözyaşlarıyla toprağa verildi
Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:20

İzmir’deki faciada enkaz altında kalmıştı! Barış Güney gözyaşlarıyla toprağa verildi

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’ndaki patlamanın ardından günlerdir kendisinden haber alınamayan Barış Güney’in cansız bedenine ulaşıldı. Güney, memleketi Afyonkarahisar’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN Yaşam
İzmir’deki faciada enkaz altında kalmıştı! Barış Güney gözyaşlarıyla toprağa verildi
  • ABONE OL

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 9 Kasım tarihinde meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir gelişmeyle sonuçlandı. Patlamanın ardından fabrikada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp işçi Barış Güney'i bulmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Güney'in cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı.

BARIŞ GÜNEY MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'deki fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Barış Güney'in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'ne getirildi. Güney için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Barış Güney'in naaşı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Barış Güney'in cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesinin, yakınlarının ve belde halkının büyük üzüntü yaşadığı törende, Güney son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’deki faciada enkaz altında kalmıştı! Barış Güney gözyaşlarıyla toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA