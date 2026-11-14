İzmir’deki faciada enkaz altında kalmıştı! Barış Güney gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 9 Kasım tarihinde meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir gelişmeyle sonuçlandı. Patlamanın ardından fabrikada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp işçi Barış Güney'i bulmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Güney'in cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı.
BARIŞ GÜNEY MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'deki fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Barış Güney'in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'ne getirildi. Güney için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Barış Güney'in naaşı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Barış Güney'in cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesinin, yakınlarının ve belde halkının büyük üzüntü yaşadığı törende, Güney son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.