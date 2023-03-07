Enkazdan çıkarılan eşyalar ailelere teslim ediliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan 4 binanın enkazından çıkarılan eşyalar, belediye ekiplerince toplanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Bağcılar Mahallesi'nde bulunan atık geliştirme ve toplama merkezine getirilen eşyalar, burada sınıflandırılarak, depremde yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami apartmanları için ayrılan bölümlere yerleştirildi.