Enkazdan çıkarılan kuzu, tedavi sonrası sahibine teslim edildi

Kuzunun ilk başta enkaz altında uzun süre kaldığı için genel durumunun kötü olduğunu belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Bu kuzumuz depremin 18 günü bize bir ihbar gelmişti. Yiğit kardeşimiz kuzusunun enkaz altında olduğunu fark edince bizi arayarak bilgi verdi. Biz de Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri olarak Bahçeci Mahallesine hemen intikal ettik. Kuzumuzu enkazdan çıkarttık. 18 gün boyunca iyi dayanmış herhalde önünde biraz yemi vardı. O yem ile idare etmiş herhalde, ilk geldiğinde herhangi bir şey olmadığını biraz halsiz olduğunu fark ettik. Sağ ön ayağında küçük bir kırığın olduğunu fark ettik. Kırık sonrasında bölgeyi bandajladık. Bandaj sonrasında tedavisine başladığımız 10'uncu gününde toparladı kuzumuz kendisini artık ayakta durmaya ve koşmaya başladı. Zaten yavru olduğu için iyileşme süreci kısa sürdü. Bu netice ile kuzumuzun yaşamasına ve sağlığına kavuşmasına vesile olduk"dedi. Ekiplere teşekkür eden Gürbüz, iyileşen kuzusunu teslim alarak eve götürdü.