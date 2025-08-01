Enkazdan çıktılar şampiyon oldular

6 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan ve yaşamlarını konteyner kentte sürdüren Adıyamanlı Abdulfettah ve Mehmet İdacı kardeşler, güreş antrenmanlarını aksatmadan sürdürerek Türkiye şampiyonu oldu. İki kardeşin zorlu koşullara rağmen gösterdikleri azim ve disiplin çevresindekilerin takdirini topladı. Meryem ve Veysi İdacı'nın, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu'nun Minikler Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci olan çocukları Abdulfettah İdacı (11) 30 kilogramda Türkiye şampiyonluğunu kazanırken ağabeyi Mehmet İdacı (12) ise 34 kilogramda Türkiye şampiyonu unvanını aldı.

'KONTEYNERDE YAŞIYORUZ'

Eski bir güreşçi olan baba Veysi İdacı'nın yönlendirmesiyle bu spora başlayan Abdulfettah ve Mehmet İdacı kardeşlerin yeni hedefi dünya şampiyonluğu. Baba İdacı, "Evimiz yıkıldı, konteynerde yaşıyoruz. Ama çocuklarım azimlerinden bir şey kaybetmedi; her gün antrenmanlarına eksiksiz devam ettiler. Bu tablo hem ailemiz hem de Adıyaman için büyük bir gurur kaynağı" dedi. Anne Meryem İdacı da çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, onlara her fırsatta eşlik ettiğini ve destek verdiğini belirtti. "Yaşadığımız zorluklara rağmen bu başarı, hem kent hem de ailemiz adına gurur verici" diye konuştu.

'ÇOK ÇABA HARCADIK'

Antrenör Gökhan Çalğan, sporcuları antrenmana yönelterek deprem psikolojinin atlatmak için çok çaba harcadıklarını söylerken iki sporcu kardeş "Adıyaman'ımızın ismini başarımızla dünya sahnesine taşıyacağız" diye konuştu.