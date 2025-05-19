Enkazdan hayata uzanan 19 ay

Asrın felaketinde Adıyaman'da yıkılan binanın enkazı altında kalarak iki bacağını ve bir kolunu yitiren Hamzanur Burak Kızıl (35), fizik tedavi sayesinde hem felçli kolunu tekrar kullanmaya hem de bacaklarına katılan protezlerle yürümeye başladı. 6 Şubat depremlerinde enkaz altından 72 saat sonra çıkarılan Hamzanur Burak Kızıl, hayata tutunsa da iki bacağı ve bir kolunu kaybetti. Kızıl'ın, ağır hasar gören sağ kolu da felç kaldı. Durumu kritikti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne helikopterle sevk edildi. Yoğun bakımda 33 gün kaldı. Hem fiziksel hem psikolojik tedavi aldı. Sonrasında ise zorlu bir rehabilitasyon süreci başladı.Fizik tedavi sayesinde felçli kolunu tekrar kullanmaya başlayan Kızıl, bacaklarına katılan protezler le de yürümeye başladı. Kızıl, "14 ay boyunca bir başkası tarafından beslenmek zorunda kaldım. En zor kısmı oydu. Sabahları doktorları, terapistleri görmek bana güç verdi. Onlar beni bırakmadı, ben de kendimi bırakmadım. En büyük destekçim ise 19 ay boyunca yanımdan ayrılmayan arkadaşım Hayrettin Ayaz oldu. Akrabalarımın çoğunun yapmayacağını o yaptı. Zor bir rehabilitasyon süreci geçirdim. Başlangıçta sadece 30 saniye ayakta kalabiliyordum. Zamanla üç dakikaya çıktı. Şimdi bastonla bir kilometre yürüyebiliyorum. İlk başta tutmam imkânsızdı ama artık elimle çay bardağını tutup kaldırabiliyorum" dedi.Hamza'nın tedavisini yürüten Prof. Dr. Burcu Yanık, "İlk geldiğinde iki bacağını ve bir kolunu kaybetmişti. Diğer kolu da felçliydi. Ne yapacağımızı bilemedik. Çok uyumlu, çok beyefendi biri. Her dediğimizi yaptı. Yılmadan, her gün çalışarak ilerledi. Felçli kolu zamanla güçlendi. Şimdi iki bacağında protezleri, felçli kolunda özel bastonuyla hastane koridorlarında yürüyor. Hamza'yla şimdi kafeteryaya yürüyerek kahve içmeye gidiyoruz. Sapasağlam olmasına rağmen sürekli yorgunluktan şikâyet eden, şükretmeyi bilmeyen insanların aksine biz gülüyoruz, yürüyoruz. Hamza azmin ve vazgeçmemenin, yaşama tutunmanın ne olduğunu hepimize öğretti" diye konuştu.