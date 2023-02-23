Enkazdan kurtuldu öğrencilerine koştu

Antakya Şehit Muhammed Ali Özer İlköğretim ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Güneş (58) 7 saat enkaz altında kaldı. Şimdi İstanbul'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Güneş yaşadıklarını SABAH'a anlattı:Depremi hisseder hissetmez eşim ve iki çocuğumla dışarı çıkmayı düşündük. Ancak büyük oğlumun çıkmadığını düşünerek eve geri döndüm. Oğlum odasında değildi. Kaçtığını görünce tekrar dışarı çıkmaya çalıştım ama omzuma duvar düştü ve enkaz altında kaldım. Eşim de çıkış merdivenlerinde kalmış ama onu yarım saat içinde kurtardılar. Apartmanımızda sadece bizim oturduğumuz zemin kat çöktü.Enkaz altındayken bile aklım Antakya'nın Gülderen Köyü'ndeki okulumdaydı. Enkazdan çıkarılıp kendime gelir gelmez Gülderen Köyü'ne koştum. Öğrencilerimin durumunun iyi olduğunu öğrendim. Okulumuz ilk iki depreme dayandı. Son 6.4'lük depremde ise sadece merdiven kısmı hasar aldı. Geçen sene tam bu zamanlarda güçlendirme yaptırmıştık.