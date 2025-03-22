Enstitü direktörü MASAK raporunda susma hakkını kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesideki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın ifade işlemleri tamamlandı. Çalışkan ifadesinde, ve PKK KCK terör örgütünün ideolojik alan sorumlusu Azad Barış'ı Almanya'da düzenlenen bir etkinliğe kendinin konuşmacı olarak katıldığı için tanıştığını söyledi.

Çalışkan, Azad Barış'la olan 2 irtibatına ilişkin detaylı olarak ne görüştüklerini hatırlamadığını öne sürdü. Gizli tanık İlke Çalışkan hakkında verdiği beyanında, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı" dedi.

PARA ARTIŞINA CEVAP VERMEDİ

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda, Çalışkan'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan işlem kaydı bulunan M.Y. ile para transferi olduğu tespit edildi. Öte yandan raporda Çalışkan'ın bankacılık transfer işlemlerinin incelenemesinde, 2024 GBP para transferinde işlem hacmindeki artışın mali profile uyumsuz olduğu tespit edildi. Çalışkan kendisine sorulan MASAK raporundaki uyumsuzluğa ve para transferi yönelik 'susma hakkını' kullanmak istediğini söyledi.