Epstein davası ile ilgili yeni gelişme: Kız arkadaşına ait dosyaların gizliliği kaldırılıyor!





EPSTEİN DAVASI

Çok sayıda isim, ABD'li milyarder Epstein'ın 1998'de satın aldığı Little St James Adası'na kaçırıldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti. Epstein mağdurlarından ismi en iyi bilinen Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew'un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini ifade etmişti. Epstein, 2002-2005 yılları arasında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Epstein, daha sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. İki cinsel suçtan hüküm giyen Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Epstein'in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını reddetmiş, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.