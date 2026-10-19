Erciyes’te zirve tırmanışı faciayla bitti! 300 metrelik uçuruma düşen rehber dağcı hayatını kaybetti

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirmek isteyen Hollandalı dağcı Wessel Westerhof, rehber dağcı olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu 1. Kademe Yardımcı Antrenörü Hasan Ali Şahin ile anlaştı. İki dağcı 18 Ekim'de 15.00 sıralarında dağa tırmanışa geçti. Zirveye ulaşan ikili bir süre zirvede kaldıktan sonra inişe geçti.

300 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ

Dağcılar dönüş yolunda rehberlik yapan Hasan Ali Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi mevkiinde 300 metre yükseklikten uçuruma düştü. Yaşanana kaza sonrası Hollandalı turist 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi ve hava şartlarında dağcılara ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, bölgeye ulaştıklarında Hasan Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı bölgede mahsur kalan Hollandalı dağcı Wessel Westerhof'un ise donma tehlikesi geçirdiği tespit edildi. Ekipler, Hollandalı turisti ve hayatını kaybeden Hasan Ali Şahin'in cansız bedenini bölgeden alarak inişe geçti. Hasan Ali Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürülürken, Hollandalı dağcı ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.