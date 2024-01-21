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Giriş Tarihi: 21.1.2024 22:57 Son Güncelleme: 21.1.2024 23:38

Erdek’te yaşanan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek İlçesi Atatürk Mahallesi’nde 2 kişi arasında yaşanan tartışma ve kavga kanlı bitti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Erdek’te yaşanan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Erdek ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Onur Arıca (39) isimli şahsın evinin bulunduğu Aziz Çavuş Sokak'ta meydana gelen kavgada Batuhan Edis (24) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Onur Arıca'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Arıca'yı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne Ambulans ile kaldırıldı. Onur Arıca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Batuhan Edis polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Erdek’te yaşanan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
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