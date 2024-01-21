Erdek’te yaşanan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Erdek ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Onur Arıca (39) isimli şahsın evinin bulunduğu Aziz Çavuş Sokak'ta meydana gelen kavgada Batuhan Edis (24) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Onur Arıca'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Arıca'yı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne Ambulans ile kaldırıldı. Onur Arıca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Batuhan Edis polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması devam ediyor.