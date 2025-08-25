Erdemli’de yaya geçidinden geçen motosikletle araba kaza yaptı: 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Badas, yeni aldığı motosikleti ile trafiğin yoğun olduğu noktada yayalar için ayrılmış olan refüjdeki boşluktan geçti. Bu sırada H.K. yönetimindeki araç ise hızla gelerek yaya geçidindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

O sırada Tarsus'tan Erdemli ilçesine gezmeye gelen hemşire Güneş Güçlü kazayı görüp yardıma koştu. Şahsın kalbinin durduğunu ve nabzının olmadığını anlayan hemşire, Badas'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajını sürdüren hemşire, daha sonra onu ambulansa teslim etti. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı, burada yaklaşık bir saat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.