Eren bebek umuda adım atıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireyler için ücretsiz tedavi uygulamaları aralıksız devam ediyor. Merkezde verilen fizyoterapi destekleri, özellikle deprem sonrası ihtiyaçları daha da belirginleşen birçok çocuk ve aileye umut olmayı sürdürüyor. O ailelerden biri de Aksoy ailesi. Asrın deprem felaketi sonrası 1 yaşında fark edilen ve spastik serebral palsi tanısı konulan Eren Aksoy, Engelsiz Yaşam Merkezinde aldığı yoğun fizik tedavi sayesinde büyük bir gelişim gösterdi. Tedavi sürecine başladığında hareket kabiliyeti son derece kısıtlı olan Eren, artık yardım almadan oturabiliyor, emekleyebiliyor ve hatta tek başına yürüyebiliyor. Küçük çocuğun annesi Nazlı Yüksek Aksoy, "Deprem sonrası Eren'in rahatsızlığı fark edildi. Engelsiz Yaşam Merkezindeki uzmanlar sayesinde yeniden umutlandık. Oğlum şu an 3 yaşında, artık yürüyebiliyor. HBB ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri; hizmetler sunarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini kaydetti.