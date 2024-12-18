Ergenlerde kumar bağımlılığı nasıl anlaşılır? Sürekli harçlık istiyorsa dikkat

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin önceki gün TBMM'de açıkladığı istatistikler, çocuk ve gençlerde kumar bağımlılığının korkutucu boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Yeşilay, son 4 yılda kumar bağımlılığı başvurularının yüzde 36, internet bağımlılığının ise yüzde 6.19'a yükseldiğini açıkladı. Konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyenler de sanal kumar bağımlılığının ergenlik dönemine kadar indiğini söylüyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, sanal kumar oynama davranışının daha erken yaşlarda görülmeye başladığını gösteriyor. Ergenlik dönemindeki gençler, çevrimiçi platformlar ve sosyal medya etkisiyle kumar oyunlarına yönelme riski taşıyor. Çocuğunuz farklı bahanelerle sizden sık sık harçlık istiyorsa, bilgisayar ve cep telefonunda çok uzun süre vakit geçiriyorsa, okula gitmek istemiyor ve akademik başarısı düşmüşse, asabi ve aceleci tavırlar göstermeye başladıysa sanal kumar ağına düşmüş olabilir.Psikolog Prof. Dr. Işıl Göğcegöz internetin yaygınlaşması ile birlikte, eskiden daha çok erişkinlerde casino gibi ortamlarda oynanan oyunların artık daha küçük yaştaki bireylerde bile sanal oyunlara ve hatta çevrimiçi kumar oynama davranışlarına dönüştüğünü söyledi. Göğcegöz, "Sanal kumar bağımlılığı olan bireyler sanal kumar oyunlarında aynı hazzı almak için giderek daha fazla parayla kumar oynar, bu davranışı kontrol etmekte ve bırakmakta zorlanır, kaybettiği paraları kazanmak için kumar oynar, hatta bu davranışı sıkıntıyı baş etme yolu olarak görür. Bu bireyler diğer ilgi alanlarını kaybeder, aile ve sosyal ilişkilerden uzaklaşır, iş ve okul gibi sorumluluklarını yerine getiremezler'' dedi.Psikiyatride kullanılan Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı'na göre (DSM-5) 12 ay boyunca aşağıdakilerden 4 maddenin olması yeterli.Aynı hazzı alabilmek için giderek daha çok parayla kumar oynama.Kumar oynamayı bırakma ya da kontrol altına alma girişimleri sırasında sıkıntılı olma.Sonuç alınamayan kumar oynamayı kontrol etme veya bırakma çabaları.Kumar oynama üzerinde (geçmiştekini telafi, yeni kumar tasarıları vs.) düşünüp durma.Sıkıntıyla baş etmek için kumar oynama.Kumarda kaybettiği paraları tekrar kazanma yolu olarak kumar oynama.Kumar oynadığını gizlemek için yalan söyleme.Kumar oynama sebebiyle sosyal, mesleki, ailevi ilişkilerinin bozulması.Kumar oynadığı için düştüğü maddi sıkıntı sebebiyle başkalarından borç alma.