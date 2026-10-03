Erhan Kurt’un cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu! HTS kayıtları 19 yıllık sır perdesini araladı: Korkunç cinayet aile içi infaz çıktı!

TANIKLARIN YENİDEN İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan tanık A.Ç., olay akşamı Erhan Kurt'un babası A.K. ile birlikte evden çıktığını, A.K.'nin elinde elektrik malzemeleri bulunan bir poşet olduğunu ve işe gittiğini söylediğini anlattı. Tanık, gece saatlerinde maktulün annesi A.K.'nin oğlunun öldürüldüğünü söyleyerek feryat ettiğini de belirtti. HTS incelemesinde ise A.Ç.'nin saat 00.00 sıralarında Erhan Kurt'un babası A.K. ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. A.K.'nin ise ifadesinde oğlu Erhan Kurt ile evden çıktıktan sonra kahvehaneye gittiğini ve ardından eve döndüğünü söylediği belirtildi.