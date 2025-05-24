Erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verilecek

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede ayakkabı satışı yaptığı öğrenilen Burak İnci, yaklaşık 1 ay önce kiraladığı evde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Burak İnci, genç kızı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CENAZESİ ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Dilruba Elif Çetin'in cenazesinin, annesinin yanına defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildiği öğrenildi. Erdek'e gelen teyzesi Nuriye Akyol, yeğeninin annesinin yanında toprağa verileceğini söyledi.

ZANLI VE ENİŞTESİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Burak İnci, polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, zanlıyı sakladığı tespit edilen eniştesi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eniştesi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.