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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:28 Son Güncelleme: 11.11.2026 09:31

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

Bir gün önceden hazırlanan yemekleri ertesi gün yeniden ısıtırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bazı yiyecekler, yanlış saklandığında veya tekrar tekrar ısıtıldığında sağlığı tehdit edebilecek bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor. Peki, yeniden ısıtırken nelere dikkat edilmeli ve hangi 5 yiyecek için daha hassas davranılmalı?

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Yaşam
Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek
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Bir önceki günden kalan yemekler zaman kazandırsa da, yiyecekleri tekrar tekrar ısıtıp soğutmak gıda güvenliği açısından sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, özellikle bu 5 yiyeceğin yeniden ısıtılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.


Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

1.PİRİNÇ PİLAVI

Pirinç, ısıtıldıktan sonra uygun şekilde saklanmadığında gıda zehirlenmesiyle ilişkilendirilen Bacillus cereus bakterisini içerebilir.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

Bir önceki günden kalan pirinç pilavı göze iyi görünse de, sonraki güne saklamak için uygun adımları izlemek hayati önem taşır. Pirinci yavaşça soğutmak veya çok uzun süre dışarıda bırakmak bakterilerin çoğalmasına neden olabileceğinden, pirinci hızlıca buzdolabına koyun ve sonraki gün sadece ihtiyacınız olan kadarını ısıtın.

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Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

2. PİŞMİŞ TAVUK

Bir önceki günden kalan tavuk yemeğini ertesi gün ısıtıp yemek kulağa hoş gelse de, kabın tamamını ısıtıp daha sonra kalan kısmı yeniden buzdolabına atmak iyi bir fikir değildir.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

Sıcaklık değişimleri, yiyecek yanlış şekilde işlenirse bakteri üremesini teşvik edebilir. Bu nedenle bir önceki günden kalan tavuk yemeğini yeniden ısıtacağınız zaman daha küçük porsiyonlara ayırın ve sadece yemeyi planladığınız kadarını ısıtın.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

3. BALIK VE DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİ

Balık, nispeten çok çabuk bozulan bir yemektir. Bu nedenle doğru saklanması çok önemlidir. Deniz ürünlerinin tekrar tekrar ısıtılıp soğutulması hem kalitesini hem de güvenliğini etkileyebilir.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

Bu nedenle önceki günden kalan balık veya deniz ürünlerini uzun süre oda sıcaklığında tutmaktan kaçınarak hemen buzdolabına koyun.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

4. PİŞMİŞ YUMURTA

Çırpılmış veya haşlanmış yumurta, omlet ve yumurta körisi saatlerce dışarıda bırakılmamalıdır. Yumurtayı pişirdikten sonra hızlıca tüketmeli ve kalan kısmı buzdolabında tutmalısınız.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

5. KREMALI SOSLAR

Krema gibi süt bazlı soslar ile hazırlanan yemekler buzdolabında saklanmalıdır. Kremalı makarna veya diğer süt ürünleri içeren yemekler, oda sıcaklığında çok uzun süre bırakılırsa gıda güvenliği zedelenir.

Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

Buna karşılık pratik bir önlem olarak, bu yemekleri küçük kaplarda saklayın ve yalnızca bir kez ısıtın.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek
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