Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

1.PİRİNÇ PİLAVI
Pirinç, ısıtıldıktan sonra uygun şekilde saklanmadığında gıda zehirlenmesiyle ilişkilendirilen Bacillus cereus bakterisini içerebilir.
Bir önceki günden kalan pirinç pilavı göze iyi görünse de, sonraki güne saklamak için uygun adımları izlemek hayati önem taşır. Pirinci yavaşça soğutmak veya çok uzun süre dışarıda bırakmak bakterilerin çoğalmasına neden olabileceğinden, pirinci hızlıca buzdolabına koyun ve sonraki gün sadece ihtiyacınız olan kadarını ısıtın.
2. PİŞMİŞ TAVUK
Bir önceki günden kalan tavuk yemeğini ertesi gün ısıtıp yemek kulağa hoş gelse de, kabın tamamını ısıtıp daha sonra kalan kısmı yeniden buzdolabına atmak iyi bir fikir değildir.
Sıcaklık değişimleri, yiyecek yanlış şekilde işlenirse bakteri üremesini teşvik edebilir. Bu nedenle bir önceki günden kalan tavuk yemeğini yeniden ısıtacağınız zaman daha küçük porsiyonlara ayırın ve sadece yemeyi planladığınız kadarını ısıtın.
3. BALIK VE DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİ
Balık, nispeten çok çabuk bozulan bir yemektir. Bu nedenle doğru saklanması çok önemlidir. Deniz ürünlerinin tekrar tekrar ısıtılıp soğutulması hem kalitesini hem de güvenliğini etkileyebilir.
Bu nedenle önceki günden kalan balık veya deniz ürünlerini uzun süre oda sıcaklığında tutmaktan kaçınarak hemen buzdolabına koyun.
4. PİŞMİŞ YUMURTA
Çırpılmış veya haşlanmış yumurta, omlet ve yumurta körisi saatlerce dışarıda bırakılmamalıdır. Yumurtayı pişirdikten sonra hızlıca tüketmeli ve kalan kısmı buzdolabında tutmalısınız.
5. KREMALI SOSLAR
Krema gibi süt bazlı soslar ile hazırlanan yemekler buzdolabında saklanmalıdır. Kremalı makarna veya diğer süt ürünleri içeren yemekler, oda sıcaklığında çok uzun süre bırakılırsa gıda güvenliği zedelenir.