Ertesi güne kalan yemeklerde gizli tehlike! İşte yeniden ısıtılmaması gereken 5 yiyecek

Bir önceki günden kalan pirinç pilavı göze iyi görünse de, sonraki güne saklamak için uygun adımları izlemek hayati önem taşır. Pirinci yavaşça soğutmak veya çok uzun süre dışarıda bırakmak bakterilerin çoğalmasına neden olabileceğinden, pirinci hızlıca buzdolabına koyun ve sonraki gün sadece ihtiyacınız olan kadarını ısıtın.