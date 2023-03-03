Erva’dan 26 gün sonra acı haber! Erva’nın cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Abdullah Aktaş, evinin yıkılmasıyla ailesi ile birlikte enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10 saat, kızı Mukaddes Erva ise 6 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Abdullah Aktaş'ın eşi Ayşe Betül (30), diğer kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (24) ve kuzeni İkra Süme (21) enkaz altında hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi İkra Süme'nin, yarıyıl tatilini değerlendirmek için Hatay'ın İskenderun ilçesinden kuzeni Özlem Aktaş'ın yanına geldiği öğrenildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki babası Üzeyir Aktaş'ın evinde kalan Abdullah Aktaş, 26 gün boyunca kızı Mukaddes Erva'yı kapı kapı gezerek her yerde aradı, ancak izine rastlayamadı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan ve o günden sonra bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva'dan acı haber geldi. Küçük kızın hastanede vefat ettikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. SABAH'a konuşan acılı baba Abdullah Aktaş, "Kızımı kaybettik. Cenazesini kimsesizler mezarlığında bulduk. Çok üzgünüz" dedi.

SABAH, KAYIP ÇOCUKLARIN İZİNİ SÜRDÜ

SABAH, asrın felaketinde kayıp olarak aranan çocukların izini sürdü. Hatay'da ilk gece enkazdan sağ olarak kurtarılan ve tedavisi için Antakya Özel Defne Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Yaşar Ege Akıncı'dan iki haftadır haber alınamıyordu. Solunum problemi de bulunan Yaşar Ege'nin, ikinci depremde zarar gören Özel Defne Hastanesi'nden alınıp sevk edildiği diğer hastanede vefat ettiği ortaya çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve hiçbir yakını o anda bulunamayan küçük çocuğun kimsesizler mezarlığına defnedildiği anlaşıldı.

Basına da uzun süre konu olan ve kaçırıldığından şüphe edilen 5 yaşındaki Neval Akgöl'den acı haber gelmiş, ailesi minik kızın izine kimsesizler mezarlığında rastlamıştı.

Antakya'da depremde ayağından yaralanan 12 yaşındaki Hüseyin Zakaour'a ulaşamayan ailesi kayıp olarak günlerce aradı. Daha sonra Zakaour'un kaldırıldığı hastanede öldüğü belirlendi.

HATAY'DA ARANAN KÜÇÜK KIZIN İZİNE ADANA'DA MEZARLIKTA RASTLANDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden saatler sonra 7 Şubat'ta enkazdan sağ olarak kurtarılan 12 yaşındaki Amine Erva Güzel, ailesi tarafından günlerce kayıp olarak arandı. Deprem sırasında göçükte elleri ve ayakları kırılan ve tedavi için Hatay'dan helikopterle Adana'ya gönderilen Erva Güzel'den o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Erva Güzel'in Adana'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan küçük kızın konuşabilecek durumda olmaması nedeniyle yakınlarının kim olduğu belirlenememiş ve Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildiği anlaşıldı.

HASTANEYE ZEYNEP EL AHMET OLARAK KAYDEDİLDMİŞ

Antakya'da depremde anne Fadime ile baba Emrah Kor ile birlikte yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Zeynep Kor ile babası Emrah Kor arama kurtarma çalışmalarında sağ olarak çıkarıldı. Anne Fadime Kor ise vefat etti. Suriyeli bir komşusu tarafından hastaneye götürülen Zeynep görevliler tarafından Zeynep El Ahmet olarak kayıt edildi.

Depremden sonra yakınları tarafından aranan küçük kız isim farklı olması nedeniyle uzun süre bulunamadı. Daha sonra küçük kızın vefat ettiği ve morgda olduğu ortaya çıktı.

BEBEĞİ ANNESİ İLE AYNI TABUTA KOYUNCA KAYBOLDU SANMIŞLAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde baba Yahya Özdemir tarafından göçük altından kurtarılan Ebrar Özdemir isimli bebekten 8 Şubat'tan itibaren haber alınamadı. Minik bebeğin cansız bedeni cenazelerin toplandığı alanda bulunduğu. Küçük bebeğin babası Yahya Özdemir'in hayatta olduğu, eşinin ise vefat ettiği öğrenildi.

Gaziantep'te enkazdan sağ çıkarılan 6 aylık Poyraz Kıymık'a ulaşılamadı. Minik bebeğin daha sonradan annesi Şule Kıymık ile aynı tabuta konduğu anlaşıldı. Baba Erkan Kıymık, "Oğlumun cenazesini eşimle aynı tabuta koymuşlar. Bu nedenle bulamamıştık" dedi.

Adıyaman'daki Parin Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarılan ve kayıp olarak aranan 2 yaşındaki Zümra Nebioğlu'nun da vefat ettiği daha sonra anlaşıldı. Minik çocuğun annesi Melek Nebioğlu'nun da depremde yaşamını yitirdiği Mustafa Nebioğlu'nun ise hayatta olduğu öğrenildi.