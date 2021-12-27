Erzican’da kanlı gece... Ayşegül öğretmen psikolojik sorunlar yaşayan kardeşinin kurbanı oldu

Erzincan'da yaşayan 28 yaşındaki Ali Nazım Taşkın, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi olması gerekirken tedaviyi reddediyordu. Taşkın'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki ablası Ayşegül Taşkın, kardeşine destek olmak ve onu tedaviye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Ailesinin evinde kardeşi ile görüşen Ayşegül Taşkın'ın ikna çalışmaları sonuç vermedi. Gece saatlerinde uykudan uyanıp yeniden kardeşi ile konuşmak istedi. O sırada sinir krizi geçiren Ali Nazım Taşkın, ablasını elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

Kalbinden ve karın bölgesinden aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan öğretmen Taşkın'ı gören anne-baba ise sinir krizi geçirdi. Olay sonrası eve gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen kadını kurtaramadı. Gözaltına alınan Ali Nazım Taşkın emniyete götürüldü.

Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.