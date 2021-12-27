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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:25 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:40

Erzican’da kanlı gece... Ayşegül öğretmen psikolojik sorunlar yaşayan kardeşinin kurbanı oldu

İBRAHİM GÜRLER
Erzican’da kanlı gece... Ayşegül öğretmen psikolojik sorunlar yaşayan kardeşinin kurbanı oldu

Psikolojik sorunlar yaşayan kardeşinin tedavi olması için ikna etmeye çalışan ve Gaziantep’ten Erzincan’a gelen öğretmen Ayşegül Taşkın, kardeşi tarafından öldürüldü.

Erzincan'da yaşayan 28 yaşındaki Ali Nazım Taşkın, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi olması gerekirken tedaviyi reddediyordu. Taşkın'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki ablası Ayşegül Taşkın, kardeşine destek olmak ve onu tedaviye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Ailesinin evinde kardeşi ile görüşen Ayşegül Taşkın'ın ikna çalışmaları sonuç vermedi. Gece saatlerinde uykudan uyanıp yeniden kardeşi ile konuşmak istedi. O sırada sinir krizi geçiren Ali Nazım Taşkın, ablasını elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

Kalbinden ve karın bölgesinden aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan öğretmen Taşkın'ı gören anne-baba ise sinir krizi geçirdi. Olay sonrası eve gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen kadını kurtaramadı. Gözaltına alınan Ali Nazım Taşkın emniyete götürüldü.

Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erzican’da kanlı gece... Ayşegül öğretmen psikolojik sorunlar yaşayan kardeşinin kurbanı oldu
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