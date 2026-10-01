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Giriş Tarihi: 1.10.2026 02:55

Erzincan’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Erzincan’da apartmanın 4. katından zemine düşen 77 yaşındaki Neriman Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İHA
Erzincan’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay, gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Neriman Y., henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 4. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Neriman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

#ERZİNCAN
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Erzincan’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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