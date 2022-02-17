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Giriş Tarihi: 17.2.2022 19:27 Son Güncelleme: 17.2.2022 20:11

Erzincan’da araç sulama kanalına uçtu

İBRAHİM GÜRLER
Erzincan’da araç sulama kanalına uçtu

Erzincan’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Murat Sefa A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Sürücü Murat Sefa A., sulama kanalına düşen araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Hazır bekleyen ambulansa alınan sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Sefa A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan’da araç sulama kanalına uçtu
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