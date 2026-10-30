Erzincan’da istinat duvarının çöktüğü yol trafiğe kapatıldı

Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ekim 2026'da Yağmurdere Sokak'ta, Lökhane'den Eğin Konağı'na giden güzergâhta, araç dönüş yerinin yaklaşık 10 metre gerisindeki istinat duvarında çökme meydana geldiği bildirildi.



Çökme nedeniyle söz konusu yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan güzergâhı kullanmamaları istendi.



Belediye ekiplerinin bölgede gerekli çalışmalara başladığı, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör