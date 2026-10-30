Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da istinat duvarının çöktüğü yol trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:46

Erzincan'da istinat duvarının çöktüğü yol trafiğe kapatıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle istinat duvarında meydana gelen çökme sonucu bir yol araç trafiğine kapatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Erzincan’da istinat duvarının çöktüğü yol trafiğe kapatıldı
  • ABONE OL

Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ekim 2026'da Yağmurdere Sokak'ta, Lökhane'den Eğin Konağı'na giden güzergâhta, araç dönüş yerinin yaklaşık 10 metre gerisindeki istinat duvarında çökme meydana geldiği bildirildi.

Çökme nedeniyle söz konusu yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan güzergâhı kullanmamaları istendi.

Belediye ekiplerinin bölgede gerekli çalışmalara başladığı, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ERZİNCAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da istinat duvarının çöktüğü yol trafiğe kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA