Erzurum’da 20 kişi sahte link dolandırıcılarına 1,5 milyon lira kaptırdı: Polis şüphelilerin peşinde

SAHTE LİNKLERDEKİ DETAYLARA DİKKAT

Konunun sıklıkla araç alım satımlarından gerçekleştiğini belirten Rakıcı, "Vatandaşlarımıza dolandırıcılar, 'satışı yapıyorum, hesap üzerinden değil de link üzerinden böyle bir ödeme yöntemi var. İstersen buradan para gönderebilirsin.' şeklinde telkinde bulunarak yapıyorlar." dedi.

Rakıcı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şöyle konuştu:

"Güvenli ödeme yöntemiyle dolandırıcılık olayları artmış durumda ilimizde bunları görüyoruz. (Dolandırıcılar) Vatandaşlarımıza para göndereceklerini söylemekteler ama bilgiler, verdiklerinde gözden kaçan birkaç detaydan dolayı para alınacakken gönderen ve dolandırılan durumuna düşüyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlarımız gelen linkleriyle para gönderici mi alıcı mı kontrol etmeli ve siteleri gerçekleriyle karşılaştırmalı. Bu yıl konuyla ilgili 20 vatandaşımız müracaatta bulundu, yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırılma mevcut. Vatandaşlarımızı 'Siberay' ve diğer bilgilendirme faaliyetlerimizde uyarıyoruz."