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Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:44

Erzurum'da boş sandığı pompalı tüfekle arkadaşını vurdu: 41 yaşındaki zanlı tutuklandı

Erzurum'da boş sandığı pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'nın ölümüne yol açan H.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Erzurum’da boş sandığı pompalı tüfekle arkadaşını vurdu: 41 yaşındaki zanlı tutuklandı
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Erzurum'un Kevelciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün iddiaya göre pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesiyle Emirhan Kabanlı'nın (23) ölümüne neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan H.G'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

41 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI!

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dün meydana gelen olayda, H.G. boş sandığı pompalı tüfeği Kabanlı'ya doğru ateşlemiş ve ağır yaralamıştı. Kabanlı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ERZURUM

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Erzurum'da boş sandığı pompalı tüfekle arkadaşını vurdu: 41 yaşındaki zanlı tutuklandı
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