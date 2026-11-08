Erzurum’da boş sandığı pompalı tüfekle arkadaşını vurdu: 41 yaşındaki zanlı tutuklandı

Erzurum'un Kevelciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün iddiaya göre pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesiyle Emirhan Kabanlı'nın (23) ölümüne neden olan ve polis ekiplerince gözaltına alınan H.G'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.