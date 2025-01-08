Erzurum’da evde çıkan yangın can aldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında, Murat Tokatlı hayatını kaybetti. Devrilen sobadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki komşuların durumu fark edip yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Murat Tokatlı'nın cansız bedeni ile karşılaştılar. Tokatlı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat Tokatlı'nın yıllardır Kümbet Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi. Kümbet Mahallesi Muhtarı Bünyamin Köroğlu, yangının çıkış sebebinin olan soba devrilmesi sonucu olduğunu söyledi. Aynı zamanda Tokatlı'nın komşusu olduğunu belirten Muhtar Köroğlu, " Eşi ve çocukları kent merkezindeydi, kendisi burada hayvanlara bakmak için tek kalıyordu. Soba devrilmesi sonucu çıkan yangında, dumandan etkilendiği için kaçamamış. Köy halkı olarak derin üzüntü içerisindeyiz" dedi.