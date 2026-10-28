Erzurum’da hafif ticari araç devrildi! 1 ölü

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Çevre Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araç, çarpmanın etkisiyle takla atarak alt kısımdaki Karşıyaka Caddesi'ne düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Kerim Can Aydın'ın (20) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Barış Şahin, Eylül Ada Bayındır ve Naz Altaş, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör