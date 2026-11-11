Erzurum’da pitbul dehşet saçtı! Barınaktaki 3 kişiye saldırdı: Sahibi de 4 kişiyi dövüp kaçtı!

Olay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldıran pitbull cinsi köpek, olayın ardından savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekiplerince sahibinin ikametinden alınarak muhafaza altına alınmıştı.
KÖPEĞİN TASMASINI GÖREVLİLERİN ELİNDEN ALDI
Edinilen bilgilere göre, olay günü saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı incelediği sırada köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline yönelik hakaret ve tehditlerde bulunan şüphelinin, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpeğiyle birlikte barınaktan ayrılmak istediği öne sürüldü.
PİTBULL 3 KİŞİYİ ISIRDI, SAHİBİ ÇALIŞANLARI YUMRUKLADI
Barınak görevlilerinin köpeğin çıkarılmasına izin vermemesi üzerine ortalık karıştı. Çıkan arbedede pitbull cinsi köpek 3 çalışanı bacağından ısırırken, sahibi de görevlilere yumruklarla saldırdı. Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz ile barınak işçileri Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül yaralandı. Veteriner hekimlerin sol baldırlarından köpek ısırığı aldığı, işçilerin de köpeğin saldırısı sonucu bacaklarından yaralandığı belirtildi. Ayrıca çalışanlardan birinin çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralandığı öğrenildi.
SALDIRGAN VE PİTBULL HER YERDE ARANIYOR
Olayın ardından köpeğini de yanına alan A.T.E., barınaktan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alınırken, polis ekipleri hem şüpheliyi hem de tehlike oluşturan pitbull cinsi köpeği yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.