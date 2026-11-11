Erzurum’da pitbul dehşet saçtı! Barınaktaki 3 kişiye saldırdı: Sahibi de 4 kişiyi dövüp kaçtı!

SALDIRGAN VE PİTBULL HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından köpeğini de yanına alan A.T.E., barınaktan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alınırken, polis ekipleri hem şüpheliyi hem de tehlike oluşturan pitbull cinsi köpeği yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

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