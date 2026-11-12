Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da pitbull dehşeti! Barınaktaki köpek 3 kişiye saldırmıştı: Sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldı!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:01 Son Güncelleme: 12.11.2026 09:19

Erzurum’da pitbull dehşeti! Barınaktaki köpek 3 kişiye saldırmıştı: Sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldı!

İki ay önce Palandöken Kaymakamı'na saldıran pitbull cinsi köpek, bu kez Erzurum'daki hayvan barınakta dehşet saçmıştı. Köpeğini almak için görevlilere saldıran sahibi 4 kişiyi darp ederken pitbull ise 3 çalışanı ısırdı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli personele saldırdığı ve yasaklı ırk köpeğini çalışanların üzerine saldığı iddia edilen şüpheli hakkında ise hukuki süreç başlatıldı. İşte detaylar…

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Erzurum’da pitbull dehşeti! Barınaktaki köpek 3 kişiye saldırmıştı: Sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldı!
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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararıyla merkeze alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini ziyaret etmek amacıyla tesise geldi. Ziyaret sırasında görevli belediye personeline fiziki saldırıda bulunan A.T.E., talimat vererek köpeğinin de çalışanlara saldırmasına neden oldu.

7 KİŞİ YARALANMIŞTI

Saldırı sonucunda 3 belediye personeli köpek tarafından ısırılarak yaralandı. Şüphelinin fiziki müdahalesi sonucu bir veteriner hekimin burnu kırılırken, bir personelin çenesine yumruk atıldığı, bir başka personelin ise dişinin kırıldığı bildirildi.

KÖPEĞİNİ ALIP KAÇMIŞTI

Olayın ardından yasaklı ırk köpeğin merkezden kaçmasına yol açan şüphelinin de bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, belediye personelinin can güvenliğini tehlikeye atan, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen ve çalışanların yaralanmasına yol açan olayla ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı vurgulandı. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM

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Erzurum’da pitbull dehşeti! Barınaktaki köpek 3 kişiye saldırmıştı: Sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldı!
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