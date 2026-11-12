Erzurum’da pitbull dehşeti! Barınaktaki köpek 3 kişiye saldırmıştı: Sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldı!

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararıyla merkeze alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini ziyaret etmek amacıyla tesise geldi. Ziyaret sırasında görevli belediye personeline fiziki saldırıda bulunan A.T.E., talimat vererek köpeğinin de çalışanlara saldırmasına neden oldu.
7 KİŞİ YARALANMIŞTI
Saldırı sonucunda 3 belediye personeli köpek tarafından ısırılarak yaralandı. Şüphelinin fiziki müdahalesi sonucu bir veteriner hekimin burnu kırılırken, bir personelin çenesine yumruk atıldığı, bir başka personelin ise dişinin kırıldığı bildirildi.
KÖPEĞİNİ ALIP KAÇMIŞTI
Olayın ardından yasaklı ırk köpeğin merkezden kaçmasına yol açan şüphelinin de bölgeden uzaklaştığı belirtildi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Açıklamada, belediye personelinin can güvenliğini tehlikeye atan, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen ve çalışanların yaralanmasına yol açan olayla ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı vurgulandı. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.