Erzurum’da pitbull dehşeti! Barınaktaki köpek 3 kişiye saldırmıştı: Sahibi hakkında hukuki süreç başlatıldı!

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararıyla merkeze alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini ziyaret etmek amacıyla tesise geldi. Ziyaret sırasında görevli belediye personeline fiziki saldırıda bulunan A.T.E., talimat vererek köpeğinin de çalışanlara saldırmasına neden oldu.