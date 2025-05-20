Erzurum’da şampiyonluk kutlamasında faciaya dönüşen anlar: 7 yaşındaki Aysima ağır yaralandı

Kutlamalara ailesiyle birlikte katılan 7 yaşındaki Aysima Akdeniz, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yaktığı meşalenin kalabalığın arasına fırlatılması sonucu ağır şekilde yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay saat 22.00 ila 23.00 arasında yaşandı.

Meşale Küçük Aysima'nın Üzerine Geldi

Sarı-kırmızılı formalarla kutlama yapan yüzlerce taraftar arasında bir kişinin elindeki meşaleyi kontrolsüz şekilde kalabalığın ortasına fırlattığı belirtildi. Alevler küçük Aysima'nın elbiselerine sıçradı ve bir anda alev aldı. Olay yerine yakın vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülse de, küçük kız vücudunun özellikle yüzünün sağ tarafı ve boyun bölgesinden ciddi şekilde yaralandı. Aysima, ailesi tarafından hızla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, küçük kızın yüzünde ikinci derece yanıklar oluştuğunu ve sağ yanağında kalıcı iz kalma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

"Hayatı Boyunca Bu İzi Taşıyacak Belki"

Aysima'nın babası Özkan Akdeniz, yaşadığı büyük üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Çocuğumun yüzü yandı, daha 7 yaşında. Hayatı boyunca bu izi taşıyacak belki. Eğlenmeye gitmiştik, kabusa döndü. Meşaleyi atan kişinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz." Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.