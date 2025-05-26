Erzurum’da acı olay: Temizlik yapan 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, Rabiaana Mahallesi Nazif Kuran Sokak'ta bulunan Ayyıldız Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve oğluyla birlikte yaşayan G.Ö., mutfak balkonunda temizlik yaparken seyyar merdivenden dengesini kaybederek düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden oğlu ile eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, G.Ö.'nün yüzünde şişlik oluştuğu ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından G.Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. G.Ö.'nün tansiyon hastası olduğu öğrenildi.