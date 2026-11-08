Erzurum’da TIR ile kamyon çarpıştı! 1 ölü

Erzurum'da TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki TIR ile Ali Köseoğlu'nun (50) kullandığı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR devrilirken, kamyon sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyon sürücüsü Ali Köseoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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