Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi okul var mı? Gözler Valilikte!

ERZURUM'DA 9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 9 Kasım Pazartesi günü için il genelinde eğitime ara verildiğini duyuran doğrulanmış bir valilik kararı bulunmuyor. Mevcut durumda okullarda eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor.

Öğrencilerin ve velilerin güncel gelişmeler için Erzurum Valiliğinin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.