Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 9 Kasım Pazartesi okul var mı? Gözler Valilikte!

Erzurum'da kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte öğrencilerin gözü 9 Kasım Pazartesi günü alınacak okul tatili kararına çevrildi. Kar yağışının ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken öğrenciler, Erzurum Valiliğinin yapacağı son dakika duyurusunu bekliyor.
Erzurum'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 9 Kasım Pazartesi günü için il genelinde eğitime ara verildiğini duyuran doğrulanmış bir valilik kararı bulunmuyor. Mevcut durumda okullarda eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor.
Öğrencilerin ve velilerin güncel gelişmeler için Erzurum Valiliğinin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.
Meteoroloji tahminlerinde Erzurum merkezde 9 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu hava ve gece saatlerinde sıfırın oldukça altında sıcaklıklar öngörülüyor. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle ulaşım koşulları önem taşıyor.