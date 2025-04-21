Erzurum’da yürek ısıtan nişan: Vali Çiftçi, anne ve babasını kaybeden Buse’nin en mutlu gününde yanındaydı

Hayatlarını birleştirmek üzere ilk adımlarını atan Buse Arslan ve Özcan Yıldırım'ın nişan töreni, duygusal anlara sahne oldu. Kız isteme merasiminin ardından çiftin nişan yüzüklerini bizzat takan Vali Çiftçi, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Allah tamamına erdirsin, hayırlı ve mübarek olsun," ifadelerini kullandı. Nişan merasimi yapılan dualar ve iyi dileklerle son buldu. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından Buse Arslan ve Özcan Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu özel anlarında devletin şefkatli elini bir baba misali yanlarında hissetmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Çiftçi, evlilik müessesesinin toplumun temel direği olduğuna vurgulayarak, "Aile yapısının güçlendirilmesinin bireylerin mutluluğu ve toplumun huzuru açısından büyük önem taşıyor. Bugün burada sadece bir nişan törenine değil, aynı zamanda bir azim ve başarı hikâyesine şahitlik ediyoruz. Buse kızımız, hayatta karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dimdik durdu ve hayatına anlam katan bir yol arkadaşıyla yeni bir başlangıç yapıyor. Devlet olarak bu anlamlı gününde onun yanındayız." dedi.





Bu özel merasimin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2024 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vali Çiftçi, "Aile yılı kapsamında yapılan çalışmaların sahadaki karşılığının en anlamlı örneklerinden biri olan bu merasimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Buse kızımıza ve müstakbel eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Allah tamamına erdirsin." dedi.